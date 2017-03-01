У перший весняний день в Україні буде тепло і з дощем (карта)

08:03, 1 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 березня в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +19°.

На заході України пройдуть дощі / УНІАН
На заході України пройдуть дощі / УНІАН

Сьогодні в Києві без опадів, удень +13°. Вітер південний, до 6.6 м/с.

У Львові 1 березня пройде дощ, удень +12°. Вітер мінливий, слабкий.

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра місцями пройдуть дощі

У Луцьку сьогодні очікується злива. Температура повітря +14°. Вітер мінливий, до 6.4 м/с.

У Вінниці в середу без опадів. Температура вдень +13°. Вітер південний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +11°, вітер південний і південно-східний, до 5.6 м/с.

Прогноз на 1 березня / УНІАН
Прогноз на 1 березня / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вдень +10°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +11°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сімферополі хмарно. Температура вдень +19°, вітер південний і південно-східний, до 6.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +9°. Вітер східний, до 5.5 м/с.

У Краматорську в середу хмарно, температура +13°, вітер південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +13°. Вітер південно-східний, до 4.8 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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