У перший весняний день в Україні буде тепло і з дощем (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 березня в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +19°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +13°. Вітер південний, до 6.6 м/с.
У Львові 1 березня пройде дощ, удень +12°. Вітер мінливий, слабкий.
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра місцями пройдуть дощі
У Луцьку сьогодні очікується злива. Температура повітря +14°. Вітер мінливий, до 6.4 м/с.
У Вінниці в середу без опадів. Температура вдень +13°. Вітер південний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +11°, вітер південний і південно-східний, до 5.6 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вдень +10°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +11°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Сімферополі хмарно. Температура вдень +19°, вітер південний і південно-східний, до 6.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +9°. Вітер східний, до 5.5 м/с.
У Краматорську в середу хмарно, температура +13°, вітер південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +13°. Вітер південно-східний, до 4.8 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°