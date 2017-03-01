У Києві сьогодні вдень до +13°, без опадів

08:30, 1 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 березня, у столиці без опадів, вдень до +13°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері +8°. Вітер південний, до 6.6 м/с.

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра місцями пройдуть дощі

Сонце в столиці зійшло у 06:42, а зайде у 17:38.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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