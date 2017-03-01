Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Івано-Франківській та Закарпатській областях

09:33, 1 березня 2017
515
0

1 березня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей буде зберігатися 3 рівень лавинної небезпеки.

УНІАН
У Карпатах зберігається 3 рівень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра місцями пройдуть дощі

"За прогнозами Укргідрометцентру, 1 березня у зв'язку з відлигою у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +19°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)
В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео) В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео)
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня
У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео) У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)
Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео) Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео)
Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин