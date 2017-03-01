Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Івано-Франківській та Закарпатській областях

1 березня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей буде зберігатися 3 рівень лавинної небезпеки.

У Карпатах зберігається 3 рівень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 1 березня у зв'язку з відлигою у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +19°.