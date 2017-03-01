У середу, 1 березня, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.

Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 229 кілометрах на схід від населеного пункту Саумлакі. Осередок землетрусу залягав на глибині 131 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в Японії 28 лютого стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи відчувалися на сході та північному сході країни.