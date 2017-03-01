У Рейк'явіку випала рекордна кількість снігу (відео)

У минулі вихідні в столиці Ісландії Рейк'явіку випала рекордна для лютого кількість снігу.

Сніг в Ісландії / Heiðmörk by Håkan Broder Lund

У суботу, 25 лютого, в місті випало 51 см снігу, передає Al Jazeera.

Попередній рекорд лютого - 48 см снігу - було встановлено в 1952. Найбільшим показниками для Рейк'явіка за всі місяці є 55 см снігу в січні 1937 року.

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Через рясний снігопад всі дороги в місті в неділю були перекриті.

Зазначається, що через зміну клімату Ісландія вже перемістилася в іншу кліматичну зону. У 1961-1990 в Рейк'явіку був субарктичний клімат, а в 2000-2014 температурні умови в місті потрапляють під характеристики більш теплого приполярного океанічного клімату.

Нагадаємо, у Сантьяго (Чилі) 14 грудня температура повітря піднялася до +37.3°. Це стало найвищим показником з 1915 року.