Лютий у Києві був теплішим за кліматичну норму майже на 1,5°

Середньомісячна температура повітря лютого у Києві склала -2,8°, що вище за кліматичну норму на 1,4°.

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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Середньодекадна температура була нижчою за кліматичну норму на 3,5°, а вже з 18 лютого у столиці розпочалась метеорологічна весна, коли середньодобова температура стійко перейшла через 0 градусів.

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Найхолодніше було 9 лютого, коли мінімальна температура опустилась до -17,9 градусів морозу, а найтепліше – 24 лютого, коли максимальна температура піднялась до +11,4°, що за кліматичною нормою відповідає температурі 5 квітня.

За місяць у Києві випало 36 мм опадів, що склало 78 % кліматичної норми.

Нагадаємо, 1 березня в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +19°.