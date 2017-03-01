На автошляхах України сьогодні місцями пройдуть дощі, завтра без опадів

Сьогодні на популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, завтра без опадів. На заході температура до +16°.

На автошляхах України сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +10°... +13°. Завтра на цьому маршруті температура до +9°, в Одеській області пройде дощ.

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На трасі Київ – Ужгород очікуються опади, температура в дорозі +10° ...+16°. У четвер на цьому маршруті без опадів, температура до +12°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +15°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +15°.

У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +13°. 2 березня на цьому напрямку хмарно, температура +7° ...+14°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +11° ... +16°. За даним напрямком у четвер без опадів, температура до +14°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.