В одеській Аркадії стався зсув ґрунту (фото)
Ніхто від зсуву не постраждав.
В одеській Аркадії стався зсув ґрунту на "Трасі здоров’я". Про це повідомляє місцеве видання «Думская».
Зазначається, що ґрунтом зі схилу засипало лавку. Однак, ніхто не постраждав.
Видання зазначає, що зсуви на цій ділянці відбуваються постійно.
Забудова морського узбережжя в Одесі загрожує обваленнями ґрунту. Оскільки найчастіше забудовники хочуть "вичавити" з будівництва по максимуму, на схилах з'являються висотки у 30 поверхів, не призначені для цих місць. на схилі під черговою новобудовою у районі колишнього санаторію з'явилися переміщення ґрунту, що дуже насторожує. Це викликає серйозні побоювання, адже може загрожувати зсувом й навіть руйнуванням багатоповерхового будинку.
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