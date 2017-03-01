В одеській Аркадії стався зсув ґрунту (фото)

14:11, 1 березня 2017
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Ніхто від зсуву не постраждав.

Ніхто не постраждав / dumskaya.net
Ніхто не постраждав / dumskaya.net

В одеській Аркадії стався зсув ґрунту на "Трасі здоров’я". Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

dumskaya.net
dumskaya.net

Зазначається, що ґрунтом зі схилу засипало лавку. Однак, ніхто не постраждав.

dumskaya.net
dumskaya.net

Видання зазначає, що зсуви на цій ділянці відбуваються постійно.

Забудова морського узбережжя в Одесі загрожує обваленнями ґрунту. Оскільки найчастіше забудовники хочуть "вичавити" з будівництва по максимуму, на схилах з'являються висотки у 30 поверхів, не призначені для цих місць. на схилі під черговою новобудовою у районі колишнього санаторію з'явилися переміщення ґрунту, що дуже насторожує. Це викликає серйозні побоювання, адже може загрожувати зсувом й навіть руйнуванням багатоповерхового будинку.

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