Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води на заході України

У зв’язку з опадами та потеплінням на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, розвиток наступної хвилі водопілля з амплітудою пiдйому рiвнiв води очікується:

- 1 березня на річках Закарпаття - 0,5-1,5 м;

- 1-3 березня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) - 0,2-1 м, без негативних наслідків.

Нагадаємо, 1 березня в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +19°.