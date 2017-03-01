На Сицилії вивергається вулкан Етна (фоторепортаж)

14:58, 1 березня 2017
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На італійському острові Сицилія активізувався знаменитий вулкан Етна.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Вулканологи зафіксували виверження лави з нового південно-східного кратера вулкана. Виверження супроводжується невеликими вибухами і викидом вулканічних бомб.

Втім, нинішнє виверження Етни не представляє загрози ні для людей, ні для матеріальних об'єктів.

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