На Сицилії вивергається вулкан Етна (фоторепортаж)

На італійському острові Сицилія активізувався знаменитий вулкан Етна.

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Вулканологи зафіксували виверження лави з нового південно-східного кратера вулкана. Виверження супроводжується невеликими вибухами і викидом вулканічних бомб.

Втім, нинішнє виверження Етни не представляє загрози ні для людей, ні для матеріальних об'єктів.