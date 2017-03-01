Двоє людей стали жертвами торнадо в США (відео)

15:59, 1 березня 2017
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Не менше двох осіб загинули 28 лютого через негоду в США.

Наслідки торнадо / twitter.com @EquinoxWeather
Наслідки торнадо / twitter.com @EquinoxWeather

У штаті Міссурі пронісся руйнівний торнадо. Дві людини загинули, ще кілька отримали травми. Стихія також зруйнувала кілька будівель, повідомляє The Weather Channel.

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Торнадо також був помічений в окрузі Ла-Салл (штат Іллінойс). Сильний вітер пошкодив декілька будівель, а черех сильний град закрили одну з автотрас.

Можливий торнадо зафіксували у місті Волкотт, штат Айова. На багатьох фотографіях було зображено воронкоподібну хмару.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого в Сан-Антоніо (штат Техас, США) пронеслися шість торнадо.

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