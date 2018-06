Двоє людей стали жертвами торнадо в США (відео)

У штаті Міссурі пронісся руйнівний торнадо. Дві людини загинули, ще кілька отримали травми. Стихія також зруйнувала кілька будівель, повідомляє The Weather Channel.

Торнадо також був помічений в окрузі Ла-Салл (штат Іллінойс). Сильний вітер пошкодив декілька будівель, а черех сильний град закрили одну з автотрас.

Можливий торнадо зафіксували у місті Волкотт, штат Айова. На багатьох фотографіях було зображено воронкоподібну хмару.

Here's brief video of the tornado that the affected LaSalle County Nursing Home. #ILwx pic.twitter.com/5vyUTaU1aV