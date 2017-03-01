Двоє людей стали жертвами торнадо в США (відео)
Не менше двох осіб загинули 28 лютого через негоду в США.
У штаті Міссурі пронісся руйнівний торнадо. Дві людини загинули, ще кілька отримали травми. Стихія також зруйнувала кілька будівель, повідомляє The Weather Channel.
Великобританію накрив шторм "Доріс" (фото)
Торнадо також був помічений в окрузі Ла-Салл (штат Іллінойс). Сильний вітер пошкодив декілька будівель, а черех сильний град закрили одну з автотрас.
Можливий торнадо зафіксували у місті Волкотт, штат Айова. На багатьох фотографіях було зображено воронкоподібну хмару.
Here's brief video of the tornado that the affected LaSalle County Nursing Home. #ILwx pic.twitter.com/5vyUTaU1aV— Equinox Weather, LLC (@EquinoxWeather) February 28, 2017
Нагадаємо, у ніч на 20 лютого в Сан-Антоніо (штат Техас, США) пронеслися шість торнадо.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+31°... +18°
-
Донецьк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запоріжжя+32°... +18°
-
Івано-Франківськ+27°... +16°
-
Київ+29°... +20°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+31°... +14°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +18°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+30°... +16°
-
Суми+27°... +17°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницький+26°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+26°... +19°
Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 79 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 4.6 м/с
Ймовірність опадів: 71 %
Схід: 05:43
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин