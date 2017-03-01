Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +17° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 березня, в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.
У Києві завтра пройде дощ, вночі +2°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
На автошляхах України сьогодні місцями пройдуть дощі, завтра без опадів
У Львові 2 березня без опадів, вночі 0°, вдень +11°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -1°, вдень +12°. Вітер західний та південно-західний, до 6.4 м/с.
У Вінниці сонячно. Температура вночі +2°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі 0°, вдень +9°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Харкові у четвер очікуються опади, температура вночі +2°, вдень +13°. Вітер мінливий, помірний.
У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +3°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сонячно. Температура вночі +4°, вдень +17°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер східний, до 5.3 м/с.
У Краматорську у четвер мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +12°, вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі 0°, вдень +12°. Вітер південний і південно-східний, до 5.0 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+32°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+31°... +16°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+33°... +17°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+30°... +16°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +17°