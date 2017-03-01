Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +17° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 березня, в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра пройде дощ, вночі +2°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

Читайте також На автошляхах України сьогодні місцями пройдуть дощі, завтра без опадів

У Львові 2 березня без опадів, вночі 0°, вдень +11°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -1°, вдень +12°. Вітер західний та південно-західний, до 6.4 м/с.

У Вінниці сонячно. Температура вночі +2°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі 0°, вдень +9°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Харкові у четвер очікуються опади, температура вночі +2°, вдень +13°. Вітер мінливий, помірний.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +3°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +4°, вдень +17°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер східний, до 5.3 м/с.

У Краматорську у четвер мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +12°, вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі 0°, вдень +12°. Вітер південний і південно-східний, до 5.0 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.