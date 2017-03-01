У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +10°

19:00, 1 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 березня у столиці пройде дощ.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com
У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері – до +3°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

На автошляхах України сьогодні місцями пройдуть дощі, завтра без опадів

Сонце в столиці зійде у 06:40, а зайде у 17:40.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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