У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +10°

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 березня у столиці пройде дощ.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері – до +3°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:40, а зайде у 17:40.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.

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