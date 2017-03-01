Синоптики Дніпра прогнозують теплу весну в регіоні

Синоптики заспокоюють мешканців Дніпра: весна передбачається теплою і майже без опадів.

У Дніпрі очікують теплої весни / УНІАН

Як розповіли в Дніпропетровському метеорологічному центрі, середня температура в березні буде +3 градуси, а це на 2 градуси вище норми, пише Vgorodе.

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"На цьому тижні температура коливатиметься від 0 до +5 вночі та від +10 до +13 вдень. Така температура протримається приблизно до половини місяця, а починаючи з 12 березня очікується невелике похолодання. Орієнтовно температура знизиться до 5 градусів тепла. Опадів не передбачається, приблизно 33 міліметри при нормі 30. Всю весну передбачити складно, але поки погода говорить про те, що похолодань не буде", - розповів начальник метеорологічного центру Василь Грінчак.