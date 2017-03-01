Перший день весни в Києві виявився найтеплішим за 137 років

22:24, 1 березня 2017
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Сьогодні в Києві вперше за 137 років температура повітря досягла +12,4 градусів.

Фото УНІАН
Температура повітря в Києві побила рекорд / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Як сказала Центральна геофізична обсерваторія, сьогодні в Києві вперше за 137 років температура повітря досягла +12,4 градусів, побивши таким чином на 0,8 градуса попереднє максимальне значення температури для цього дня 1989 року", - йдеться у її повідомленні.

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Тим часом, на заході України перший день весни відзначився дощиками, які й зараз там йдуть, а в Карпатах - з мокрим снігом.

Проте, як зазначає Діденко, 2-3 березня, трохи похолодає, але на вихідних тепла погода знову повернеться.

"Дощик із заходу завтра присуне до півночі та у центр. У Києві завтра також збільшиться хмарність, пройде дощ та похолодає до +7+9 градусів. Але ось вихідними знову потепліє", - написала синоптик.

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