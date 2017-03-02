В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +17° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +17°.

В Україні місцями пройдуть дощі / widefon.com

У Києві сьогодні пройде дощ, удень +10°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

У Львові 2 березня без опадів, удень +11°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

Читайте також Перший день весни в Києві виявився найтеплішим за 137 років

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря +12°. Вітер західний та південно-західний, до 6.4 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ. Температура +9°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.

Прогноз на 2 березня / УНІАН

У Харкові у четвер очікуються опади, температура вдень +13°. Вітер мінливий, помірний.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +12°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі хмарно. Температура вдень +17°, вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +11°. Вітер східний, до 5.3 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно, температура +12°, вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +12°. Вітер південний і південно-східний, до 5.0 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.