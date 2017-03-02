Сьогодні в Києві пройде дощ, удень до +10°

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 березня у столиці пройде дощ, удень до +10°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +3°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:40, а зайде у 17:40.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +17°.

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