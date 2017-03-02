Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

09:30, 2 березня 2017
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Сьогодні, 2 березня, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується лавинна небезпека 3 рівня.

В Украину идет похолодание / Фото УНИАН
Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 2 березня у зв'язку з відлигою у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. У Криму до +17°.

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