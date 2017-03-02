В Антарктиді зафіксували рекордно високу температуру

10:31, 2 березня 2017
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На аргентинської науково-дослідній базі в Антарктиді зафіксували рекордну температуру: +17,5 градусів за Цельсієм.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Рекорд був встановлений ще 24 березня 2015 року, передає Reuters з посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію.

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Про новий рекорд повідомили 1 березня 2017 року. Варто відзначити, така тривала перевірка даних не є рідкістю.

"Перевірка максимальних і мінімальних температур допомагає скласти повну картину про погоду і клімат на Землі", - сказав один з експертів ВМО Майкл Сперроу.

В Антарктиді в стані льоду зберігається до 90% світових запасів прісної води. У разі танення льоду, рівень світового океану може піднятися на 60 метрів.

Нагадаємо, спека в центрі і на сході австралійського континенту призвела до появи нового кольору на картах метеорологів цієї держави: райони з температурою вище 40 градусів Цельсія в прогнозі на 11 лютого були виділені фіолетовим.

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