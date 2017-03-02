На заході України очікуються підйоми рівнів води у річках, можливі підтоплення

11:33, 2 березня 2017
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У зв’язку з опадами та сніготаненням впродовж 2-3 березня на річках західної України очiкуються підйоми рівнів води.

dsns.gov.ua
На заході України очікуються підйоми рівнів води у річках / dsns.gov.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, очiкується розвиток наступної хвилі водопілля з амплітудою пiдйому рiвнiв води (над поточними рівнями):

- на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) - 0,3-1,3 м, на річках басейнів Прута, Сірета – 0,3-0,8 м, без негативних наслідків.

- на річках Закарпаття – 0,1-1,5 м, на Ужі – 0,5-1,0 м, можливий вихід води на заплаву;

- у нижній течії Боржави – 1,5-2,0 м, з виходом води на заплаву. Можливі підтоплення сільгоспугідь ряду сіл і місцевих автодоріг (Виноградівський, Іршавський райони Закарпатської обл).

Нагадаємо, 2 березня, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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