У результаті потужного шторму в Китаї загинули шість осіб

12:11, 2 березня 2017
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Шість осіб загинули і понад 20 отримали травми в результаті шторму, який обрушився на китайську провінцію Цзянсу 1 березня.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Вітер, швидкість якого досягала 110 км/год, зірвав дахи з будинків і повалив рекламні щити, повідомляє shanghaidaily.com.

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Найбільше постраждав повіт Фунін, де травмувалися понад 20 осіб, троє загинули.

Місцева влада зараз проводить аварійно-рятувальні роботи в регіоні.

Нагадаємо, 28 лютого в штаті Міссурі пронісся руйнівний торнадо. Дві людини загинули, ще кілька отримали травми.

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