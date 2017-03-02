На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +13°
У четвер і п'ятницю на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На сході температура до +13°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +8°... +9°. Завтра на цьому маршруті температура до +12°, без опадів.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +17° (карта)
На трасі Київ – Ужгород практично без опадів, температура у дорозі +8° ...+11°. У п'ятницю на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +10°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +13°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +11°.
У напрямку Харкова невелика хмарність, у Київській області пройде дощ. Температура в дорозі до +13°. 3 березня на цьому напрямку без опадів, температура +8° ...+10°.
За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +10° ... +13°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +11°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+32°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+31°... +16°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+33°... +17°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+30°... +16°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +17°