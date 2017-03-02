На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +13°

13:00, 2 березня 2017
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У четвер і п'ятницю на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На сході температура до +13°.

УНІАН
На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +8°... +9°. Завтра на цьому маршруті температура до +12°, без опадів.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +17° (карта)

На трасі Київ – Ужгород практично без опадів, температура у дорозі +8° ...+11°. У п'ятницю на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +10°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +13°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +11°.

У напрямку Харкова невелика хмарність, у Київській області пройде дощ. Температура в дорозі до +13°. 3 березня на цьому напрямку без опадів, температура +8° ...+10°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +10° ... +13°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +11°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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