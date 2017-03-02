Біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 5,5

14:31, 2 березня 2017
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У четвер, 2 березня, біля берегів Аляски (США) стався землетрус магнітудою 5,5.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Аляски стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Перу стався землетрус магнітудою 5,4

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 42 кілометрах на схід від населеного пункту Анкор Поінт. Осередок землетрусу залягав на глибині 76,9 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в Японії 28 лютого стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи відчувалися на сході та північному сході країни.

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