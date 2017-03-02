Зима у Києві була теплішою за кліматичну норму майже на 1°

16:00, 2 березня 2017
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Середня температура минулої зими у Києві склала -3,1°, що на 0,9° вище кліматичної норми.

УНІАН
Середня температура минулої зими у Києві склала -3,1° / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

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Усі зимові місяці у столиці були дещо теплішими за норму, але найбільше відзначився лютий, його місячна температура на 1,4° перевищила норму.

Найбільш холодним днем зими було 7 січня, коли температура опустилась до -18,7°, а найтеплішим  - 24 лютого, коли температура повітря піднялась до  +11,4°.

Цієї зими у Києві 22 дні мали позитивні середньодобові значення температури повітря. Це вже дванадцята зима у Києві у XXI столітті, температура якої виявилась вищою за кліматичну норму.

Опадів цієї зими випало 116 мм, що складає лише 79% норми.

Нагадаємо, перший день весни в Києві виявився найтеплішим за 137 років.

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