Завтра в Україні практично без опадів, на півдні до +13° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 березня в Україні трохи похолодає, практично без опадів.

В Україні завтра практиечски без опадів / УНІАН

У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.

У Львові 3 березня без опадів, вночі 0°, вдень +8°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

Читайте також На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +13°

У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі -1°, вдень +7°. Вітер західний, до 6,2 м/с.

У Вінниці в п'ятницю сонячно. Температура вночі -4°, вдень +8°. Вітер західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі 0°, вдень +13°, вітер західний та північно-західний, до 3.7 м/с.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі 0°, вдень +8°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +0°, вдень +10°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +2°, вдень +10°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 3.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

У Краматорську у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +9°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +2°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.