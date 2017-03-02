У Києві завтра вдень до +7°, без опадів
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 березня, у столиці без опадів.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +13°
Сонце в столиці зійде у 06:38, а зайде у 17:42.
Як повідомляв УНІАН, 3 березня в Україні трохи похолодає, практично без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+32°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+31°... +16°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+33°... +17°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +13°
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Вітер: 1.8 м/с
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