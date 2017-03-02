У Києві завтра вдень до +7°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:38, а зайде у 17:42.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня в Україні трохи похолодає, практично без опадів.

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