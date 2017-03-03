В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +13° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +13°.
Сьогодні в Києві мінлива хмарність, удень +7°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +13°
У Львові 3 березня без опадів, удень +8°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря +7°. Вітер західний, до 6,2 м/с.
У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вдень +8°. Вітер західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +13°, вітер західний та північно-західний, до 3.7 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вдень +10°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +10°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі хмарно. Температура вдень +10°, вітер північно-західний та південно-західний, до 3.3 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +11°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
У Краматорську в п'ятницю похмуро, температура +9°, вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+32°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+31°... +16°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+33°... +17°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+30°... +16°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +17°