В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +13° (карта)

08:01, 3 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 3 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +13°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні в Києві мінлива хмарність, удень +7°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +13°

У Львові 3 березня без опадів, удень +8°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря +7°. Вітер західний, до 6,2 м/с.

У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вдень +8°. Вітер західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +13°, вітер західний та північно-західний, до 3.7 м/с.

Прогноз на 3 березня / УНІАН
Прогноз на 3 березня / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вдень +10°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +10°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі хмарно. Температура вдень +10°, вітер північно-західний та південно-західний, до 3.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +11°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

У Краматорську в п'ятницю похмуро, температура +9°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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