У Києві сьогодні до +7°, без опадів

08:30, 3 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 березня, в столиці пройде дощ, вдень до +7°.

Сьогодні В Києві без опадів / elektraua.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +13°

Сонце в столиці зійшло у 06:38, а зайде у 17:42.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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