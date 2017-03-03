В Україні оголосили штормове попередження

09:31, 3 березня 2017
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Сьогодні, 3 березня, у багатьох регіонах України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +13°

"3 березня у південних, східних, центральних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 м, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня в Україні практично без опадів. На півдні до +13°.

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