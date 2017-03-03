Літо в Австралії побило погодні рекорди
Грудень, січень і лютий в Австралії знову побили температурні рекорди.
На заході країни за три місяці випало 193 мм опадів, що перевищило рекордний показник сезону 1954-1955 на 13 мм, повідомляє Al Jazeera.
У Рейк'явіку випала рекордна кількість снігу (відео)
На півночі штату Західна Австралія випало на 200-600 мм опадів більше, ніж зазвичай. У південних районах штату випало близько 400% від середньорічної кількості опадів.
У свою чергу, у Сіднеї та Брісбені були зафіксовані температурні рекорди.
Зокрема, в Сіднеї 26 днів трималася температура вище 30 градусів. А в Брісбені середня температура лютого склала 32,6°.
В Австралії вже почалася метеорологічна осінь, проте в Перті минулої неділі було 39 градусів тепла.
Нагадаємо, на аргентинської науково-дослідній базі в Антарктиді зафіксували рекордну температуру до +17,5 градусів за Цельсієм.
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