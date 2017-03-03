У результаті землетрусу в Туреччині постраждали п'ятеро людей

Не менше п'яти осіб отримали травми в результаті землетрусу, який стався в місті Самсат (Туреччина).

У Туреччині стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 5,5 стався у четвер, 2 березня. Після було зареєстровано декілька повторних поштовхів магнітудою 4,4, передає "РИА Новости" з посиланням на турецький телеканал NTV.

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Декілька осіб числяться зниклими без вісті. У Самсаті і довколишніх селах землетрус пошкодив багато будівель.

Нагадаємо, в Японії 28 лютого стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи відчувалися на сході та північному сході країни.