Погода на вихідні: в Україні запанує тепло, на півдні обіцяють до +17° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні буде без опадів. На заході в неділю до +17°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +4°, вдень +10°. У мінлива хмарність, +2°...+13°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +14°. У неділю без опадів, +6°...+13°.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +13° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +5°, вдень +13°, без опадів. У неділю вночі +4°, вдень +15°, хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +3°...+10°. У неділю до +13°, невелика хмарність.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +3°, вдень +13°. У неділю +4°...+12°.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +8°. У неділю +1°...+10°, без опадів.
У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +1°, вдень +11°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +2°...+12°.
У Сімферополі завтра ясно і без опадів, +2°...+11°. У неділю +6°...+15°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу сонячну погоду, температура вночі -2°, вдень +10°. У неділю без опадів, температура до +7°.
У Краматорську у суботу мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +7°. У неділю температура до +11°, хмарно з проясненнями.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі 0°, вдень +10°. У неділю 0°...+11° невелика хмарність.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу сонячно, температура до +11°. У неділю хмарно, вночі +1°, вдень +10°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +7°, вдень +15°. У неділю без опадів, вночі +6°, вдень до +14°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +15°. У неділю температура вдень +14° хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра хмарно, +12°, у неділю пройде дощ, температура повітря +6° ...+12°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+32°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+31°... +16°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+33°... +17°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+30°... +16°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +17°