Погода на вихідні: в Україні запанує тепло, на півдні обіцяють до +17° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні буде без опадів. На заході в неділю до +17°.

На вихідних в Україні збережеться тепла погода / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +4°, вдень +10°. У мінлива хмарність, +2°...+13°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +14°. У неділю без опадів, +6°...+13°.

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У Луцьку в суботу вночі +5°, вдень +13°, без опадів. У неділю вночі +4°, вдень +15°, хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +3°...+10°. У неділю до +13°, невелика хмарність.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +3°, вдень +13°. У неділю +4°...+12°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +8°. У неділю +1°...+10°, без опадів.

Прогноз на 4 березня / УНІАН

Прогноз на 5 березня / УНІАН

У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +1°, вдень +11°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +2°...+12°.

У Сімферополі завтра ясно і без опадів, +2°...+11°. У неділю +6°...+15°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу сонячну погоду, температура вночі -2°, вдень +10°. У неділю без опадів, температура до +7°.

У Краматорську у суботу мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +7°. У неділю температура до +11°, хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі 0°, вдень +10°. У неділю 0°...+11° невелика хмарність.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу сонячно, температура до +11°. У неділю хмарно, вночі +1°, вдень +10°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +7°, вдень +15°. У неділю без опадів, вночі +6°, вдень до +14°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +15°. У неділю температура вдень +14° хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра хмарно, +12°, у неділю пройде дощ, температура повітря +6° ...+12°.

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