На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +17°

На автодорогах України найближчими днями буде практично без опадів, на заході в неділю температура до +17°.

На автошляхах України без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +15°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, +10°...+15°. У неділю без опадів, до +13°.

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На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +6°... +10°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +16°. У неділю по цьому маршруту невелика хмарність, температура в дорозі +11°...+15°.

На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +7°... +9°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями, температура +8°... +10°. У неділю мінлива хмарність, до +13°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +8°...+13°. Завтра по цьому маршруту сонячно. У неділю без опадів, до +13°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні сонячно. Температура в дорозі +6°... +12°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю очікується мінлива хмарність, температура до +17°.

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