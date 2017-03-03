На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +17°
На автодорогах України найближчими днями буде практично без опадів, на заході в неділю температура до +17°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +15°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, +10°...+15°. У неділю без опадів, до +13°.
Погода на вихідні: в Україні запанує тепло, на півдні обіцяють до +17° (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +6°... +10°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +16°. У неділю по цьому маршруту невелика хмарність, температура в дорозі +11°...+15°.
На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +7°... +9°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями, температура +8°... +10°. У неділю мінлива хмарність, до +13°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +8°...+13°. Завтра по цьому маршруту сонячно. У неділю без опадів, до +13°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні сонячно. Температура в дорозі +6°... +12°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю очікується мінлива хмарність, температура до +17°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+32°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+31°... +16°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+33°... +17°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+30°... +16°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +17°