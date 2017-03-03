Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

14:30, 3 березня 2017
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Протягом 4-5 березня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей буде зберігатися значна лавинна небезпека.

УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 4-5 березня у зв'язку з відлигою у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

 Нагадаємо, на вихідних в Україні буде без опадів. На заході в неділю до +17°.

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