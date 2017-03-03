Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Протягом 4-5 березня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей буде зберігатися значна лавинна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +17°
"За даними Укргідрометцентру, 4-5 березня у зв'язку з відлигою у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на вихідних в Україні буде без опадів. На заході в неділю до +17°.
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