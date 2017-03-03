Метеорологи зафіксували у Києві рекордно теплу ніч

Початок березня киян радує температурними рекордами.

У Києві березень 2017 року має вже два температурні рекорди / УНІАН

Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії 3 березня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +2,9°С, що на 0,1°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати 1925 року.

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Як зазначається, це вже другий температурний рекорд цьогорічного березня.

Як повідомляв УНІАН, перший день весни 2017 року в Києві виявився найтеплішим за 137 років.