Жертвами повеней у Зімбабве стали 246 осіб

У результаті повеней з грудня 2016 року в Зімбабве загинули 246 осіб.

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Ще 128 осіб отримали травми, а близько 2 тисяч людей залишилися без даху над головою, передає Al Jazeera з посиланням на місцеву владу.

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Міністр транспорту Джорам Гамбо повідомив, що на півдні країни вода розмила деякі ділянки автодоріг і зруйнувала мости. Деякі траси державного значення стали непроїзними.

У той же час у країні практично не надається медична допомога, оскільки багато лікарів і медсестер проводять страйк через невиплату зарплати.

Президент Зімбабве Роберт Мугабе в даний момент знаходиться на лікуванні в Сінгапурі.

Нагадаємо, у столиці Індонезії Джакарті пройшли проливні дощі, які призвели до повені.