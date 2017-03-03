Жертвами повеней у Зімбабве стали 246 осіб

15:43, 3 березня 2017
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У результаті повеней з грудня 2016 року в Зімбабве загинули 246 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще 128 осіб отримали травми, а близько 2 тисяч людей залишилися без даху над головою, передає Al Jazeera з посиланням на місцеву владу.

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Міністр транспорту Джорам Гамбо повідомив, що на півдні країни вода розмила деякі ділянки автодоріг і зруйнувала мости. Деякі траси державного значення стали непроїзними.

У той же час у країні практично не надається медична допомога, оскільки багато лікарів і медсестер проводять страйк через невиплату зарплати.

Президент Зімбабве Роберт Мугабе в даний момент знаходиться на лікуванні в Сінгапурі.

Нагадаємо, у столиці Індонезії Джакарті пройшли проливні дощі, які призвели до повені.

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