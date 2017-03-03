Жителів Закарпаття попереджають про підвищення рівнів води у річках

16:10, 3 березня 2017
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Протягом 3-4 березня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води.

УНІАН
На Закарпатті очікуються підйоми рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Закарпатській області з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.

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Зокрема, на р. Тиса паводкова хвиля буде добігати на ділянці Вилок-Чоп по території Угорщини з підвищенням рівня води біля м. Чоп на 1,5-2,2 м (над рівнями на 08:00  3 березня). У нижніх течіях Латориці продовжиться поступове підвищення рівня води ще на 10-30 см, вода утримається на заплаві.

Нагадаємо, протягом 4-5 березня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей буде зберігатися значна лавинна небезпека.

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