Синоптики розповіли, яка погода очікує українців напередодні 8 Березня

В Україні у перший робочий день тижня переважатиме спокійна погода, очікується мінлива хмарність.

Завтра в Україні буде тепло, а з вівторка очікується похолодання й дощі / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Український гідрометцентр.

"У понеділок, 6 березня в Україні переважатиме спокійна погода з мінливою хмарністю. У західних областях чекаємо невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі на Закарпатті сильний дощ; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

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Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на заході - до 8 тепла.

У східних областях подекуди очікується 0-2° морозу; вдень - 9-14°тепла; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-2° тепла.

У свою чергу синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що понеділок ще побуде теплим в Україні, лише на крайньому заході побільшає хмар, піде невеликий дощ та трохи похолодає.

"У вівторок дощі та похолодання просунуться вглиб країни", - прогнозує вона.