Синоптики розповіли, яка погода очікує українців напередодні 8 Березня
В Україні у перший робочий день тижня переважатиме спокійна погода, очікується мінлива хмарність.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Український гідрометцентр.
"У понеділок, 6 березня в Україні переважатиме спокійна погода з мінливою хмарністю. У західних областях чекаємо невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі на Закарпатті сильний дощ; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Погода на вихідні: в Україні запанує тепло, на півдні обіцяють до +17° (карта)
Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на заході - до 8 тепла.
У східних областях подекуди очікується 0-2° морозу; вдень - 9-14°тепла; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-2° тепла.
У свою чергу синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що понеділок ще побуде теплим в Україні, лише на крайньому заході побільшає хмар, піде невеликий дощ та трохи похолодає.
"У вівторок дощі та похолодання просунуться вглиб країни", - прогнозує вона.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°