На рiчках Закарпаття завтра очікується підйом рiвнiв води до одного метра - ДСНС

Завтра, 6 березня, на рiчках Закарпаття очікується підйом рiвнiв води.

На річках Закарпаття очікується підйом рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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«Внаслідок опадів на рiчках Закарпаття очікується відновлення підйомів рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків; в нижнiй течiї Боржави на 0,8 – 1,3 м з початковим виходом води на заплаву», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6-7 березня внаслідок опадів на рiчках басейну Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська області) можливе відновлення підйомів рівнів води на 0,2 - 0,8 м над поточними рiвнями.