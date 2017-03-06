В Україні сьогодні без опадів, на півдні повітря прогріється до +17° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 6 березня, в Україні без опадів. На півдні до +17°.

Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні в Києві мінлива хмарність, удень +13°. Вітер південний і південно-східний, до 6.0 м/с.

У Львові 6 березня без опадів, удень +13°. Вітер мінливий, помірний.

Читайте також На рiчках Закарпаття завтра очікується підйом рiвнiв води до одного метра - ДСНС

У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря +13°. Вітер південний і південно-західний, до 7.6 м/с.

У Вінниці у понеділок без опадів. Температура вдень +12°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +12°, вітер південний, до 7.4 м/с.

Прогноз на 6 березня / УНІАН

У Харкові в понеділок без опадів, температура вдень +12°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +12°. Вітер південний, помірний.

У Сімферополі хмарно. Температура вдень +17°, вітер південний і південно-східний, до 5.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +9°. Вітер східний та південно-східний, до 3,4 м/с.

У Краматорську в понеділок хмарно, температура +12°, вітер південний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +12°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.