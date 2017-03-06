В Україні сьогодні без опадів, на півдні повітря прогріється до +17° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 6 березня, в Україні без опадів. На півдні до +17°.
Сьогодні в Києві мінлива хмарність, удень +13°. Вітер південний і південно-східний, до 6.0 м/с.
У Львові 6 березня без опадів, удень +13°. Вітер мінливий, помірний.
На рiчках Закарпаття завтра очікується підйом рiвнiв води до одного метра - ДСНС
У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря +13°. Вітер південний і південно-західний, до 7.6 м/с.
У Вінниці у понеділок без опадів. Температура вдень +12°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +12°, вітер південний, до 7.4 м/с.
У Харкові в понеділок без опадів, температура вдень +12°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +12°. Вітер південний, помірний.
У Сімферополі хмарно. Температура вдень +17°, вітер південний і південно-східний, до 5.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +9°. Вітер східний та південно-східний, до 3,4 м/с.
У Краматорську в понеділок хмарно, температура +12°, вітер південний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +12°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°