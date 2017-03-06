Сьогодні у Києві до +13°, без опадів

08:30, 6 березня 2017
584
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 березня у столиці без опадів, вдень до +13°.

Сьогодні В Києві без опадів / elektraua.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +6°. Вітер південний і південно-східний, до 6.0 м/с.

На рiчках Закарпаття завтра очікується підйом рiвнiв води до одного метра - ДСНС

Сонце в столиці зійшло у 06:32, а зайде у 17:47.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 березня, в Україні без опадів. На півдні до +17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин