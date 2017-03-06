Сьогодні у Києві до +13°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 березня у столиці без опадів, вдень до +13°.

Сьогодні в Києві без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +6°. Вітер південний і південно-східний, до 6.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:32, а зайде у 17:47.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 березня, в Україні без опадів. На півдні до +17°.

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