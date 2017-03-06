В Україні оголосили штормове попередження

09:30, 6 березня 2017
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Сьогодні, 6 березня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"6 березня в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники попереджають про сильний дощ вночі на Закарпатті.

Нагадаємо, у понеділок, 6 березня, в Україні без опадів. На півдні до +17°.

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