Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі, ближче до вихідних очікується невелике похолодання

Цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, ближче до вихідних трохи похолодає.

На цьому тижні в Україні очікуються дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найтепліше буде в Криму - до +19°. У східних областях температура до +14°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +13°. На півночі вдень до +12°, на заході до +15°.

Прогноз на 6 березня / УНІАН

У вівторок, 7 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень на півдні країни потеплішає до +19°.

Прогноз на 7 березня / УНІАН

У середу, 8 березня, в Україні практично без опадів, на сході вночі стовпчик термометра опуститься до 0°. Вдень найтепліше буде в Криму - до +19°.

Прогноз на 8 березня / УНІАН

У четвер в Україні на заході пройдуть дощі. Вночі по країні -1°...+5°, вдень на півдні до +20°.

Прогноз на 9 березня / УНІАН

У п'ятницю в країні місцями очікуються опади. На півдні температура вдень до +20°, в інших регіонах +7°...+13°.

Прогноз на 10 березня / УНІАН

11 і 12 березня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -2°, на решті території 0°...+4°. Вдень температура по країні +6°...+14°. У неділю вночі на заході до -2°, вдень в Україні +6°...+12°.

Прогноз на 11 березня / УНІАН

Прогноз на 12 березня / УНІАН

Народний прогноз

6 березня провісником погоди буде вітер. Якщо він сухий, значить, наближається потепління. А якщо холодний вітер і дує кілька днів поспіль, значить, бути дощам. 7 березня рожева зоря повідомляє про гарну погоду.

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8 березня починається клювання головня. Іскри, що утворюються в місцях зіткнення струмоприймачів трамваїв, тролейбусів і електричок з проводами, що мають блакитний колір - до сухої погоди. Горщики і каструлі легко перекипають через край - до снігопаду.

9 березня, якщо ріжки у місяці здаються гострими, значить, буде сильний вітер. 10 березня повинні прилетіти граки. Якщо вони прилетіли, то через місяць зійде сніг. Якщо домашні тварини чхають, значить, буде потепління.

11 березня кури риють сніг до потепління, а скрип дверей - до негоди. 12 березня, якщо горобці метушаться у власному пір'ї, значить, бути потепління.

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