На річках західної України очікуються підйоми рівнів води

11:33, 6 березня 2017
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Сьогодні, 6 березня, на річках західної України очікується відновлення підйомів рiвнiв води.

УНІАН
На заході України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"6 березня внаслідок опадів на рiчках Закарпаття очікується відновлення підйомів рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. У нижнiй течiї Боржави на 0,8-1,3 м з початковим виходом води на заплаву", - йдеться в повідомленні.

Також 6-7 березня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується відновлення підйомів рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

Нагадаємо, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, ближче до вихідних трохи похолодає.

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