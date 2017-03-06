На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9, загинула одна людина

У неділю, 5 березня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9. Одна людина загинула, ще 25 отримали травми.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Нинішній поштовх став афтершоком землетрусу магнітудою 6,7, який стався 10 лютого. Тоді загинули чотири людини, більше сотні отримали поранення, передає Reuters з посиланням на місцеву владу.

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Землетрус також зруйнував два будинки і пошкодив декілька інших будівель.

Нагадаємо, щонайменше п'ять осіб отримали травми в результаті землетрусу, який стався в місті Самсат (Туреччина).