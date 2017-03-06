На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9, загинула одна людина
У неділю, 5 березня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9. Одна людина загинула, ще 25 отримали травми.
Нинішній поштовх став афтершоком землетрусу магнітудою 6,7, який стався 10 лютого. Тоді загинули чотири людини, більше сотні отримали поранення, передає Reuters з посиланням на місцеву владу.
Біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 5,5
Землетрус також зруйнував два будинки і пошкодив декілька інших будівель.
Нагадаємо, щонайменше п'ять осіб отримали травми в результаті землетрусу, який стався в місті Самсат (Туреччина).
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