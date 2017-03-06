На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +16°

13:00, 6 березня 2017
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Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі. На півдні температура до +16°.

УНІАН
На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +11°... +13°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, пройде дощ.

Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі, ближче до вихідних очікується невелике похолодання

На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +8° ...+14°. У вівторок на цьому маршруті практично без опадів, температура до +13°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +12°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +14°.

У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +12°. 7 березня на цьому напрямку місцями пройде дощ, температура +8° ...+13°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +11° ... +14°. За даним напрямом у вівторок практично без опадів, температура до +13°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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