На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +16°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі. На півдні температура до +16°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +11°... +13°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, пройде дощ.

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На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +8° ...+14°. У вівторок на цьому маршруті практично без опадів, температура до +13°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +12°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +14°.

У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +12°. 7 березня на цьому напрямку місцями пройде дощ, температура +8° ...+13°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +11° ... +14°. За даним напрямом у вівторок практично без опадів, температура до +13°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.