На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +16°
Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі. На півдні температура до +16°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +11°... +13°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, пройде дощ.
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі, ближче до вихідних очікується невелике похолодання
На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +8° ...+14°. У вівторок на цьому маршруті практично без опадів, температура до +13°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +12°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +14°.
У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +12°. 7 березня на цьому напрямку місцями пройде дощ, температура +8° ...+13°.
За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +11° ... +14°. За даним напрямом у вівторок практично без опадів, температура до +13°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°