Жителів Києва попереджають про сильний вітер
У понеділок, 6 березня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +16°
"6 березня у столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
У КМДА нагадують правила поведінки під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
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