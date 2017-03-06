Жителів Києва попереджають про сильний вітер

У понеділок, 6 березня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +16°

"6 березня у столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують правила поведінки під час сильного вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.