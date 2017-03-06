До України повернуться невеликі морози
На територію України суне чергове похолодання. 13-14 березня вночі прогнозуються невеликі морози.
Почнеться воно наступними вихідними, 11-12 березня, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
Синоптики розповіли, яка погода очікує українців напередодні 8 Березня
За прогнозом синоптика, 11-12 березня температура повітря вдень знизиться до +5-9°.
"А 13-14 березня вночі очікуються невеликі морози, а вдень ще похолодає на кілька градусів, до +2+7°", - йдеться у повідомленні Діденко.
Крім того, завтра, 7 березня, атмосферний фронт спричинить дощі по лінії Чернігів - Київ - Черкаси - Кропивницький - Вінниця - Одеса.
Температура повітря завтра суттєво не зміниться. Вночі холодно, навіть з морозною свіжістю, +1+5°. А вдень значно комфортніші +9+14°. На півдні до +15+16°.
Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, ближче до вихідних трохи похолодає. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -2°, на решті території 0°...+4°.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +13°
-
Івано-Франківськ+25°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +13°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +11°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+28°... +16°