До України повернуться невеликі морози

На територію України суне чергове похолодання. 13-14 березня вночі прогнозуються невеликі морози.

В Україні знову очікується похолодання аж до невеликих морозів / REUTERS

Почнеться воно наступними вихідними, 11-12 березня, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За прогнозом синоптика, 11-12 березня температура повітря вдень знизиться до +5-9°.

"А 13-14 березня вночі очікуються невеликі морози, а вдень ще похолодає на кілька градусів, до +2+7°", - йдеться у повідомленні Діденко.

Крім того, завтра, 7 березня, атмосферний фронт спричинить дощі по лінії Чернігів - Київ - Черкаси - Кропивницький - Вінниця - Одеса.

Температура повітря завтра суттєво не зміниться. Вночі холодно, навіть з морозною свіжістю, +1+5°. А вдень значно комфортніші +9+14°. На півдні до +15+16°.

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, ближче до вихідних трохи похолодає. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -2°, на решті території 0°...+4°.