У результаті повені в Індонезії загинули шість осіб

15:59, 6 березня 2017
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Не менше шести осіб загинули, ще двоє отримали травми внаслідок повеней і зсувів в індонезійській провінції Західна Суматра.

Наслідки зсуву грунту в Індонезії / BNPB
Наслідки зсуву грунту в Індонезії / BNPB

Сильні зливи почалися 3 березня. У результаті кілька річок вийшли з берегів, що призвело до зсувів, передає The Floodlist з посиланням на місцеву владу.

Зливи призвели до повеней в Індонезії, кілька людей зникли безвісти

У деяких районах рівень води досягав 1,5 метрів. За словами чиновників, затопленими виявилися сотні будинків, чере що багатьом сім'ям довелося евакуюватися.

Через зсуви багато доріг виявилися заблокованими. Крім того, негода залишила без електрики понад 15 тисяч будинків.

Нагадаємо, через повені у місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія, США) евакуювали близько 14 тисяч осіб.

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