У результаті повені в Індонезії загинули шість осіб
Не менше шести осіб загинули, ще двоє отримали травми внаслідок повеней і зсувів в індонезійській провінції Західна Суматра.
Сильні зливи почалися 3 березня. У результаті кілька річок вийшли з берегів, що призвело до зсувів, передає The Floodlist з посиланням на місцеву владу.
Зливи призвели до повеней в Індонезії, кілька людей зникли безвісти
У деяких районах рівень води досягав 1,5 метрів. За словами чиновників, затопленими виявилися сотні будинків, чере що багатьом сім'ям довелося евакуюватися.
Через зсуви багато доріг виявилися заблокованими. Крім того, негода залишила без електрики понад 15 тисяч будинків.
Нагадаємо, через повені у місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія, США) евакуювали близько 14 тисяч осіб.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +13°
-
Івано-Франківськ+25°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +13°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +11°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 18 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +18 °
Вологість: 74 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 1.3 м/с
Ймовірність опадів: 11 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин