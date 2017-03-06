В Україні завтра практично без опадів, на півдні вдень до +20° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 березня в Україні практично без опадів, у Криму вдень до +20°.

На півночі України завтра очікуються опади / УНІАН

У Києві завтра пройде дощ, вночі 0°, вдень +10°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.4 м/с.

У Львові 7 березня без опадів, вночі +2°, вдень +12°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

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У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +2°, вдень +12°. Вітер північно-східний та південно-західний, до 2.9 м/с.

У Вінниці у вівторок сонячно. Температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +4°, вдень +14°, вітер південний і південно-східний, до 3.5 м/с.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер південно-східний, слабкий.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +1°, вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +7°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер східний, до 5.0 м/с.

У Краматорську у вівторок мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +13°, вітер південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі 0°, вдень +13°. Вітер південно-східний, до 5.1 м/с.

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