В Україні завтра практично без опадів, на півдні вдень до +20° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 березня в Україні практично без опадів, у Криму вдень до +20°.
У Києві завтра пройде дощ, вночі 0°, вдень +10°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.4 м/с.
У Львові 7 березня без опадів, вночі +2°, вдень +12°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +16°
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +2°, вдень +12°. Вітер північно-східний та південно-західний, до 2.9 м/с.
У Вінниці у вівторок сонячно. Температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +4°, вдень +14°, вітер південний і південно-східний, до 3.5 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер південно-східний, слабкий.
У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +1°, вдень +14°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сонячно. Температура вночі +7°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +1°, вдень +11°. Вітер східний, до 5.0 м/с.
У Краматорську у вівторок мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +13°, вітер південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі 0°, вдень +13°. Вітер південно-східний, до 5.1 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°